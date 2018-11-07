Bolu'daki FETÖ/PDY davası

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla yargılanan tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.

Duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanan tanık H.Y. tutuksuz sanıklardan G.D. hakkında bildiklerini anlattı.

Bolu'da üniversite okuduğu dönemde bu yapıya dahil olduğunu ifade eden H.Y, şunları söyledi:

"Yapı içinde 'mezuncu' olarak görev yapan G.D. ile üniversite üçüncü sınıfta tanıştım. Kendisini 'mezuncu' diye biliyorum. Onun dışında hem bu şahıs hem de diğer yargılananlar ile ilgili bilgim yoktur.

Bu şahıs, yeni mezun olacak olanları kolej, okul, dershane ya da yurt dışında çalışmaya yönlendirme çalışıyordu. Yani tamamen okul bittikten sonra yapının içinde alacağı görevlerle ilgili çalışıyordu. Katalog evliliği noktasında bir iş yapıp yapmadığını bilmiyorum ama işle ilgili konularla ilgileniyordu. Bu dediğim şey 2006-2008 yıllarında oldu."

Tanığın beyanının ardından cumhuriyet savcısı, mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, sanıkların "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Söz alan sanık avukatları, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre istedi.

Sanıklar da suçsuz olduklarını savunarak, beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek, sanık avukatlarının esasa ilişkin savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı 20 Aralık'a erteledi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 7 yıl 6 aydan on beşer yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.