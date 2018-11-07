Dünyanın gözü Paris'te yapılacak Erdoğan-Trump görüşmesinde

Evet... Türkiye'nin İran'a uygulanan yaptırımlar konusundaki tutumu böyle.

En açık ifadesi ile kabul etmiyoruz bunu!

Ama kabul edemeyeceğimiz başka hukuk dışılıklar da var gündemde. Örneğin Amerikan askerleri Kuzey Suriye'de Türk sınırında, teröristlerle birlikte devriye geziyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuyu da şöyle ele aldı dün...



Paris'in gündeminde

"- Bunların hepsini Paris'te görüşeceğiz.

Belgeleri ile, her şeyi ile...

Kabul edilebilir bir şey değil. Kabul etmemiz mümkün olmayacağı gibi böyle bir durum kesinlikle sınırda ciddi olumsuzluklara neden olur.

Ben inanıyorum ki Sayın Trump ile konuştuğumuzda da, herhalde bu konuyla ilgili süreci durduracaklardır diye düşünüyorum."

Bugünün Türkiyesi eskisinden çok farklı... Bunu ABD de herhalde anlıyor.

Ama ne yazık ki içeride bazıları bunu hâlâ anlayamadılar.

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