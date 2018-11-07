Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Dünyanın gözü Paris'te yapılacak Erdoğan-Trump görüşmesinde

Dünyanın gözü 'te yapılacak Erdoğan-Trump görüşmesinde

bugünkü köşe yazısında Başkan Erdoğan'ın yaptırımları ile ilgili sözlerine, 'nin duruşuna ve 'te yapılacak görüşmenin önemine değindi. İşte Barlas'ın yazısından öne çıkanlar;

Giriş Tarihi: 7.11.2018 09:33 Güncelleme Tarihi: 7.11.2018 14:52
Dünyanın gözü Paris'te yapılacak Erdoğan-Trump görüşmesinde

MEHMET BARLAS

Evet... 'nin 'a uygulanan yaptırımlar konusundaki tutumu böyle.
En açık ifadesi ile kabul etmiyoruz bunu!
Ama kabul edemeyeceğimiz başka hukuk dışılıklar da var gündemde. Örneğin Amerikan askerleri Kuzey Suriye'de Türk sınırında, teröristlerle birlikte devriye geziyorlar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuyu da şöyle ele aldı dün...

Paris'in gündeminde
"- Bunların hepsini Paris'te görüşeceğiz.
Belgeleri ile, her şeyi ile...
Kabul edilebilir bir şey değil. Kabul etmemiz mümkün olmayacağı gibi böyle bir durum kesinlikle sınırda ciddi olumsuzluklara neden olur.
Ben inanıyorum ki Sayın Trump ile konuştuğumuzda da, herhalde bu konuyla ilgili süreci durduracaklardır diye düşünüyorum."
Bugünün Türkiyesi eskisinden çok farklı... Bunu ABD de herhalde anlıyor.
Ama ne yazık ki içeride bazıları bunu hâlâ anlayamadılar.

YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN

Salih Tuna: Trump geri adım attı çünkü...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Dünyanın gözü Paris'te yapılacak Erdoğan-Trump görüşmesinde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN