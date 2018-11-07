Gençler bu zirve ile geleceklerine yön verecek!

Bu sene 3'üncüsü gerçekleştirilecek MZV Gençlik Zirvesi, ilham veren konuşmacıların katılımıyla 25 Kasım'da Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde, merak eden, sorgulayan, kendini sürekli geliştirmenin gerekliliğine inanan gençleri bir araya getirecek.

Mehmet Zorlu Vakfı'nın gençlerin 21. yüzyılın gerektirdiği beceri ve yetkinlikler ile donanmalarına destek vermek amacıyla düzenlediği 21. Yüzyıl Yetkinlikleri Eğitim Programı'nda 2018 ders yılı tamamlandı. Gözler şimdi bu eğitim programının ayrılmaz bir parçası olan ve artık gelenekselleşen MZV Gençlik Zirvesi'nde…

Türkiye'de, bu kadar çok sayıda alanında uzman ve önemli ismi aynı mekânda, tüm gün bir araya getiren, gençlerin kariyer ve geleceklerine odaklı bir etkinlik olan MZV Gençlik Zirvesi, aynı zamanda Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen yaklaşık 2500 lise ve üniversite öğrencisi için bir network ortamı da sunuyor.

Prof. Dr. Erhan Erkut'un moderatörlüğünde gerçekleştirilecek MZV Gençlik Zirvesi'nde alanının saygın, değerli isimleri gençlerle sohbet edecek, konuşmalar yapacak, zirvede sürpriz performanslar yer alacak.

Bu yıl, sıfır atık hedefiyle, tüm etkinlik boyunca sürdürülebilir çözümler de sunmayı hedefleyen MZV Gençlik Zirvesi'ne 15 Ekim'den itibaren MZV'nin web sitesi üzerinden kayıt başvurusunu yapan üniversite ve lise öğrencileri ücretsiz katılabilecek.