Mustafa Tuna'dan Ahaber'e özel açıklamalar

Göreve geldiğimizde vatandaşlarımızın en çok talep ettiği şey altyapı ve ulaşımdır. Alt ve üst geçit çalışmalarımızı tamamladık. Bunlar trafikte biraz rahatlama getirdi. Ciddi anlamda yapmamız gereken başka çalışmalar da bulunuyor. Yine ulaşımda raylı sistemin artması yönünde proje çalışmalarımız Cumhurbaşkanımızın da bilgiler dahilinde genişliyor.

"BİZ BU SENE ULAŞIMDA ZAM YAPMADIK SU FİYATLARINDA İNDİRİM YAPTIK"

Su faturalarının olabildiği kadar ucuz olmasını istiyoruz. Biz bu sene ulaşımda zam yapmadık. Su fiyatlarında indirim yapmıştık. Yine su fiyatlarında indirim çalışmalarımız elbette olacak. Kanalizasyon vb çalışmalarımızı tamamladıktan sonra elbette su fiyatlarında da indirim gerçekleşecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna'dan canlı yayında önemli açıklamalar

"BELEDİYE OLARAK İHALE GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Mamak bölgesinde kentsel dönüşüm açısından uzun zamandır bir problem bulunuyordu. Göreve geldiğim günden itibaren Mamak Belediyemizle beraber önemli çalışmalarda bulunduk. Kat karşılığı ihaleler gerçekleştirdik. Bunlara çok fazla talep olmadu bu yüzden önümüzdeki günlerde orada belediye olarak ihale gerçekleştireceğiz.

YEREL SEÇİMLERDE ADAY OLACAK MI?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Ahaber canlı yayınında Mart 2019'da gerçekleşecek yerel seçimlere ilişkinde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Tuna; yerel seçimlerde aday olacak mısınız sorusuna, "Partimiz karar verir, aday olunmaz, aday gösterilir" dedi.

KANAL ANKARA AÇIKLAMASI!

Kanal Ankara projesinin tüm çalışmalarını tamamladık. Çevre ve Şehircilik Bakanımızla da görüştük bu projeyi. Ankara için büyük bir merkez olacak. Şehir merkezinde Millet Bahçesi projemiz de bulunuyor. Eryaman Stadı için çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. 1 ay içerisinde muhtemelen futbol oynanabilecek bir duruma gelecek. Biz bunu Spor Bakanlığımıza devrediyoruz. Stadın kapasitesi 22.000 olacak.

Ankara Park için ihaleye çıkarken hem hayvanat bahçesi hem de Ankapark için ihaleye çıkacaktık. Hayvanat projesi için teklif almadık fakat Anka Park için teklifimizi aldık.

Başkan Tuna'dan 'Kanal Ankara' müjdesi