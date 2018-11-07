Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Mustafa Tuna'dan Ahaber'e özel açıklamalar

'dan 'e özel açıklamalar

Büyükşehir Belediye Başkanı , 'de Kanal Ankara projesinin detaylarını aktardı. Başkan Tuna, projenin Gölbaşı'ndan, İmrahor Vadisi'ne kadar olacağını ifade etti. Tuna açıklamalarına şöyle devam etti: Kanal Ankara projesinin tüm çalışmalarını tamamladık. Çevre ve Şehircilik Bakanımızla da görüştük bu projeyi. Ankara için büyük bir merkez olacak. Şehir merkezinde Millet Bahçesi projemiz de bulunuyor. Eryaman Stadı için çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. 1 ay içerisinde muhtemelen futbol oynanabilecek bir duruma gelecek. Biz bunu Spor Bakanlığımıza devrediyoruz. Stadın kapasitesi 22.000 olacak. Başkan Mustafa Tuna, yerel seçimlerde aday olacak mısınız sorusuna ise "Partimiz karar verir, aday olunmaz, aday gösterilir" dedi.

Giriş Tarihi: 7.11.2018 11:48 Güncelleme Tarihi: 7.11.2018 12:37
Mustafa Tuna'dan Ahaber'e özel açıklamalar

Göreve geldiğimizde vatandaşlarımızın en çok talep ettiği şey altyapı ve ulaşımdır. Alt ve üst geçit çalışmalarımızı tamamladık. Bunlar trafikte biraz rahatlama getirdi. Ciddi anlamda yapmamız gereken başka çalışmalar da bulunuyor. Yine ulaşımda raylı sistemin artması yönünde proje çalışmalarımız Cumhurbaşkanımızın da bilgiler dahilinde genişliyor.

"BİZ BU SENE ULAŞIMDA ZAM YAPMADIK SU FİYATLARINDA İNDİRİM YAPTIK"

Su faturalarının olabildiği kadar ucuz olmasını istiyoruz. Biz bu sene ulaşımda zam yapmadık. Su fiyatlarında indirim yapmıştık. Yine su fiyatlarında indirim çalışmalarımız elbette olacak. Kanalizasyon vb çalışmalarımızı tamamladıktan sonra elbette su fiyatlarında da indirim gerçekleşecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna'dan canlı yayında önemli açıklamalar

"BELEDİYE OLARAK İHALE GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Mamak bölgesinde kentsel dönüşüm açısından uzun zamandır bir problem bulunuyordu. Göreve geldiğim günden itibaren Mamak Belediyemizle beraber önemli çalışmalarda bulunduk. Kat karşılığı ihaleler gerçekleştirdik. Bunlara çok fazla talep olmadu bu yüzden önümüzdeki günlerde orada belediye olarak ihale gerçekleştireceğiz.

YEREL SEÇİMLERDE ADAY OLACAK MI?

Büyükşehir Belediye Başkanı , canlı yayınında Mart 2019'da gerçekleşecek yerel seçimlere ilişkinde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Tuna; yerel seçimlerde aday olacak mısınız sorusuna, "Partimiz karar verir, aday olunmaz, aday gösterilir" dedi.

KANAL ANKARA AÇIKLAMASI!

Kanal Ankara projesinin tüm çalışmalarını tamamladık. Çevre ve Şehircilik Bakanımızla da görüştük bu projeyi. Ankara için büyük bir merkez olacak. Şehir merkezinde Millet Bahçesi projemiz de bulunuyor. Eryaman Stadı için çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. 1 ay içerisinde muhtemelen futbol oynanabilecek bir duruma gelecek. Biz bunu Spor Bakanlığımıza devrediyoruz. Stadın kapasitesi 22.000 olacak.

Ankara Park için ihaleye çıkarken hem hayvanat bahçesi hem de Ankapark için ihaleye çıkacaktık. Hayvanat projesi için teklif almadık fakat Anka Park için teklifimizi aldık.

Başkan Tuna'dan 'Kanal Ankara' müjdesi

Kanal İstanbul'dan sonra Kanal Ankara...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Mustafa Tuna'dan Ahaber'e özel açıklamalar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN