YPG/PKK Afrin’de 6 sivili katletti

Çocuk katili terör örgütü YPG
/ PKK
yine bir katliama imza attı. Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/ PYD'li teröristlerin döşediği mayınların patlaması sonucu 6 sivil yaşamını yitirdi.
Patlamada henüz belirlenemeyen sayıda yaralı olduğu da aktarıldı. Yerel kaynaklar yaşamını yitirenlerin arasında 2 çocuğun bulunduğunu kaydetti.
Sivillerin zeytin toplamak için traktörle tarlaya gittikleri ve militanların mayınları tarlaya giden yola döşediği bildirildi. YPG/PKK militanlarının zeytin hasadı zamanının gelmesi nedeniyle özellikle saldırılarını artırdığı belirtildi.