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/ Afrin’de 6 sivili katletti

HALİT TURAN
HALİT TURAN ALİ ALTUNDAŞ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.11.2018
Çocuk katili terör örgütü / yine bir katliama imza attı. Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/ PYD'li teröristlerin döşediği mayınların patlaması sonucu 6 sivil yaşamını yitirdi.
Patlamada henüz belirlenemeyen sayıda yaralı olduğu da aktarıldı. Yerel kaynaklar yaşamını yitirenlerin arasında 2 çocuğun bulunduğunu kaydetti.
Sivillerin zeytin toplamak için traktörle tarlaya gittikleri ve militanların mayınları tarlaya giden yola döşediği bildirildi. YPG/PKK militanlarının zeytin hasadı zamanının gelmesi nedeniyle özellikle saldırılarını artırdığı belirtildi.
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YPG/PKK Afrin’de 6 sivili katletti
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