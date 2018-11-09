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ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atandı

Cumhurbaşkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığına ait atama kararları 'de yer aldı. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlıklarına Doç. Dr. ve atandı. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atanan Doç. Dr. Kalın'a "Büyükelçi" unvanı verildi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.11.2018 03:41 Güncelleme Tarihi: 9.11.2018 09:27
İbrahim Kalın ve İsrafil Kışla Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atandı

Cumhurbaşkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığına ait atama kararları 'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 12 ve 13'üncü maddeleri gereğince Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlıklarına Doç. Dr. ve atandı.

Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atanan Doç. Dr. Kalın'a "Büyükelçi" unvanı verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığına ilişkin kararla Niğde İl Müftüsü Alaaddin Gürpınar görevinden alındı.

Milli Savunma Bakanlığına ait atama kararı ile açık bulunan müfettişliklere, vergi müfettişleri Armağan Sütlüoğlu, Yakup Arslan, Selçuk Sönmez, Kadir Şahin, Emrah Arslan ve Ömer Faruk Toklu'nun atamaları gerçekleştirildi.

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Bazı büyükelçilerin merkeze alınması, bazı büyükelçiliklere de atama yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan iki ayrı karara göre, Yunanistan nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Yaşar Halit Çevik, Somali nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Olgan Bekar ve Fas nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ethem Barkan Öz merkeze alındı.

Bu suretle boşalan Yunanistan nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Burak Özügergin, Somali nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mehmet Yılmaz ve Fas nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ise Libya nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ahmet Aydın Doğan atandı.

Paraguay nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Güneydoğu Asya ve Pasifik Genel Müdür Yardımcısı Armağan İnci Ersoy, Mali Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Protokol Genel Müdür Yardımcısı Murat Mustafa Onart, Benin Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ise Kuzey Afrika İkili Siyasi İşler Genel Müdür Yardımcısı Kemal Onur Özçeri getirildi.

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