İşte CHP’nin fikir özgürlüğü: CHP’den kitap toplatma davası

Turkuvaz Kitap'tan yayımlanan ve CHP'nin 2010 yılı sonrasında FETÖ ile aynı dili kullanmasını kaleme alan Emre Cemil Ayvalı'nın "Yönünü Şaşıran Ok: FETÖ, Kılıçdaroğlu ve Arkadaşları"na CHP ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından dava açıldı.

Binlerce söylemin taranması ile ortaya çıkan ve FETÖ ile CHPliler söylem benzerliğini ortaya koyan kitap için Yazar Emre Cemil Ayvalı'ya ve Turkuvaz Medya'ya açılan davada 100 bin liralık tazminat, kitabın dağıtımının durdurulması ve dağıtılanların toplatılması talep edildi. Yazar Ayvalı ise "Kılıçdaroğlu'nun kendisinden böyle bir dava beklemiyordum ama yine de şaşırtmadı çünkü kendisi ilkesiz ve tutarsız biri. Demokrasiden bahseder fakat parti içi eleştiriye tahammül edemez. O yüzden fikir özgürlüğünden bahsedip dava açması da normal" dedi.







Kitap yayımlandıktan kısa bir süre sonra, mayısta kendisine dava açıldığını ancak mahkeme ihtarının geçtiğimiz günlerde ulaştığını söyleyen Emre Cemil Ayvalı şöyle devam etti: "Ankara 9. Asliye Hukuk Mahkamesi'ne 50 bin lira maddi, 50 bin lira da manevi tazminat davası açılmış. Davacılar Kılıçdaroğlu ve CHP, davalılar ise şahsım ve Turkuvaz Medya. Kitapta yargı yoluna gidilecek hiçbir şey yok. Kitabın içeriği tamamen açık kaynaklardan oluşmakta. Kılıçdaroğlu'nun siyasetini merkezine aldığı bir ilkesi yok. Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı üzerinden siyaset yapmaya çalışıyor."

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