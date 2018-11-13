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Oda başkanlarının aday olmasını kolaylaştıran teklif 'de

, oda ve başkanlarının de aday olmasını kolaylaştıran teklifi 'ne sundu. Teklife göre, seçimde aday olup kazanamayan oda ve borsa başkanları eski görevlerine dönebilecek.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.11.2018 16:33 Güncelleme Tarihi: 13.11.2018 19:06
Oda başkanlarının aday olmasını kolaylaştıran teklif TBMM'de

AK Partili milletvekilleri, milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde adaylık için görevinden ayrılan Birlik Başkanı ve Birlik Yönetim Kurulu üyeleri ile oda ve borsa yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, seçilemedikleri takdirde eski görevlerine dönebilmesini öngören kanun teklifi hazırladı.

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ve Isparta Milletvekili Recep Özel'in, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Teklife göre, milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde adaylık için görevinden ayrılan Birlik Başkanı ve Birlik Yönetim Kurulu üyeleri ile oda ve borsa yönetim kurulu başkan ve üyeleri, aday olamadıkları veya seçilemedikleri takdirde en geç Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takip eden bir ay içinde eski görevlerine dönebilecek.

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Oda başkanlarının aday olmasını kolaylaştıran teklif TBMM'de
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