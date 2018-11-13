"Saldırı talimatı" vermekle suçlanan terör sanığına 15 yıla kadar hapis istemi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Cengiz Sökmen hakkında hazırlanan iddianame, 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın kuruluşu, yapılanması ve amacı hakkında detaylı bilgiye yer verilen iddianamede, sanık Sökmen hakkında fotoğraf teşhisinde bulunan gizli tanık "Ezel"in ifadesi de yer aldı.

Gizli tanık "Ezel", iddianameye yansıyan ifadesinde, Sökmen'in, terör örgütü PKK/KCK'nın toplumsal alan koordinasyonu içerisinde faaliyet yürüttüğünü ve son derece aktif olduğunu ileri sürdü.

KCK'nın dar kapsamlı toplantılarına sanık Sökmen'in de katıldığını iddia eden gizli tanık "Ezel", ifadesinde şunları kaydetti:

"Bu toplantılara sadece KCK içerisinde son derece güvenilen, PKK terör örgütüne ideolojik olarak bağlı ve ağzı sıkı olan örgüt mensupları katılmaktadır. Toplantılarda terör örgütünün propagandasını yapar, halkı devlete karşı kin ve nefrete sürüklemek için konuşmalar yaparak, gençleri örgütler. Örgüt içerisinde kendisinden konum olarak altta bulunan diğer örgüt mensuplarına talimatlar verir. Yapılanma içerisinde faaliyet yürüten örgüt mensuplarına eylem yaptırır, onlara maddi destekte bulunur. Faaliyetlerini gizlilik içerisinde yapmaktadır."

- "Diyarbakır'daki saldırıların talimatını verir"

Gizli tanık "Firar" ise sanık Sökmen'in terör örgütü PKK için önem taşıyan günlerde ve örgütün menfaatlerine yönelik ülke gündemindeki konularla ilgili teröristleri illegal eylemlere yönlendirdiğini öne sürdü.

Sanık Sökmen'in, terör örgütü PKK/KCK'nın toplumsal alan sözcüsü olan Derya Arslan'dan birebir talimat aldığını ileri süren gizli tanık "Firar" ifadesinde, şunları aktardı:

"Diyarbakır'da gerçekleştirilen her türlü molotof, havai fişek ve el yapımı patlayıcı atma, yol kapatma ve lastik yakma gibi saldırıların talimatı Cengiz Sökmen tarafından verilmektedir. İdeolojik olarak terör örgütü PKK'ya tam bağlıdır."

Sanık Sökmen hakkında açık kaynak araştırması da yapıldığı belirtilen iddianamede, sanığın PKK/KCK terör örgütünün talimatları doğrultusunda sözde "öz yönetim" ilanları kapsamında, teröristler tarafından gerçekleştirilen barikat kurma ve çukur kazma eylemlerine ilişkin destekleyici ifadeler kullandığı kaydedildi.

İddianamede, 2 yıl önce Kozluk Jandarma Komutanlığına teslim olan "Navdar" kod isimli terörist Volkan Silulik'in üzerinden çıkan dokümanda, "Bakur Karargahına" gönderilmek üzere terörist faaliyetlere ilişkin yazıda, sanık Sökmen hakkında bilgilerin yer aldığının tespit edildiği dile getirildi.

Davanın iddianamesinde, Sökmen'in, hiyerarşik yapısına dahil olarak silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürütmek suretiyle üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunu işlediği ileri sürüldü.

- İstenen ceza

İddianamede, tutuklu sanık Cengiz Sökmen hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Terör örgütü PKK/KCK'nın KCK/TM yapılanmasının sözde toplumsal alan sorumlusu, kadın alan yapılanması, ideolojik alan, kent meclisleri, iş birlikçi, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) basın yayın kültür yapılanması, yerel yönetimler komisyonu ve siyasi partiler alanlarına yönelik Diyarbakır merkezli 9 ilde, 9 Ekim'de operasyon düzenlenmişti. Operasyonda, gözaltına alınan Sökmen, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.