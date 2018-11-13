Salih Tuna yazdı: Keşke seni hiç duymasaydım

(...)

Mesela, soruyorsunuz:

Neden FETÖ'yü arkalıyorsunuz, neden hâlâ 17-25 Aralık kumpas çıktıları üzerinden "muhaliflikler" yapıyorsunuz, neden FETÖ'nün 15 Temmuz işgal girişimine "tiyatro" diyorsunuz?

Cevap şu: "AKP de daha önce cemaatle birlikteydi..."

Diliniz döndüğünce tekrar deniyorsunuz:

Diyelim ki "birlikteydiler" ama dershane tartışmalarından itibaren 5 yıldır topyekûn savaşıyor. Siz bu savaşa omuz vereceğinize neden FETÖ'ye omuz veriyorsunuz?

Cevap yine aynı: "AKP de daha önce cemaatle birlikteydi..."

Bir farkla ki, bu sefer biraz daha yüksek volümde.

Hatta CHP'li bir dostum, "biraz da biz kandırılalım, ne var bunda" demişti de "keşke hiç duymasaydım seni" karşılığını vermiştim.

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