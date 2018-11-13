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yazdı: Keşke seni hiç duymasaydım

bugünkü yazısında ve gibi terörist yapıların hedefleriyle aynı hedefe bakanlar ve milli duruş sergileyen bazı isimlerin linçe maruz bırakılmasıyla ilgili çarpıcı bir yazı kaleme aldı. İşte Tuna'nın yazısından öne çıkanlar;

Giriş Tarihi: 13.11.2018 09:19 Güncelleme Tarihi: 13.11.2018 09:23
Salih Tuna yazdı: Keşke seni hiç duymasaydım

SALÄ°H TUNA

(...)

Mesela, soruyorsunuz:
Neden FETÖ'yü arkalıyorsunuz, neden hâlâ 17-25 Aralık kumpas çıktıları üzerinden "muhaliflikler" yapıyorsunuz, neden FETÖ'nün 15 Temmuz işgal girişimine "tiyatro" diyorsunuz?
Cevap şu: "AKP de daha önce cemaatle birlikteydi..."
Diliniz döndüğünce tekrar deniyorsunuz:
Diyelim ki "birlikteydiler" ama dershane tartışmalarından itibaren 5 yıldır topyekûn savaşıyor. Siz bu savaşa omuz vereceğinize neden FETÖ'ye omuz veriyorsunuz?
Cevap yine aynı: "AKP de daha önce cemaatle birlikteydi..."
Bir farkla ki, bu sefer biraz daha yüksek volümde.
Hatta CHP'li bir dostum, "biraz da biz kandırılalım, ne var bunda" demişti de "keşke hiç duymasaydım seni" karşılığını vermiştim.

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Salih Tuna yazdı: Keşke seni hiç duymasaydım
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