2019'dan itibaren yeni doğan bebeklerin kimliği evlerine gönderilecek

Sağlık Bakanı Koca, TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda Sağlık Bakanlığı'nın 2018-2019 bütçe sunumu yaptı. Türkiye'de ilk kez sağlıkta yapay zeka döneminin başlatılacağını anlatan Bakan Koca, insan hayatının doğum öncesinden ölümüne kadar sağlığı ile ilgili tüm kayıtlarını tek bir elektronik dosyada tutarak yapay zeka dönemini başlatacaklarını söyledi. Bakan Koca, "Yapay zeka uygulamasının ürettiği kişiye özel sağlık durum bilgisi, vatandaşımıza otomatik gönderilecek. Sağlığın korunması ve hastalıklara karşı bireysel duyarlılık artırılacak" dedi.

YENİ DOĞAN BEBEĞİN KİMLİĞİ EVE GÖNDERİLECEK

Bakan Koca, yenidoğan bebekler için de kimlik kartı müjdesi verdi. Doğum Bildirim Sistemi ile Kimlik Belgesi İşlemleri doğumun gerçekleştiği hastanede tamamlandıktan sonra bebeğin tüm bilgileri nüfus müdürlüklerine elektronik ortamda anında iletilecek. Nüfus müdürlüğü ise bebeğin Türkiye Cumhuriyeti Kimliğini hazırlayarak ailenin adresine teslim edecek.

GENETİK HASTALIK TARAMASI YAPILACAK

Bakan Koca yeni dönemde bebeklere genetik tarama testi yapılarak genetik hastalıkların da önleneceğini söyledi. Koca, "Erken teşhis ve tedavi ile kalıcı sakatlığın önüne geçmek için bebeklere, fenilketonüri, işitme bozukluğu, kistik fibrozis, hipotiroidi, biyotidinaz eksikliği taramalarında başarı oranımız yüzde 99 seviyesine kadar ulaştığını açıkladı. Doğumsal böbrek üstü bezi bozukluğu taraması yapılmaya başladı. Bu sayede yılda ortalama 7 bin çocuk, erken tanı ile hastalıkların olumsuz etkilerinden korunuyor. Kalıtsal Hastalıklarda Tarama Programları ile ailelerin sağlıklı çocuk sahibi olmalarına yardımcı olacak yeni proje başlatacağız" diye konuştu.

2 AYDA 6 MİLYON CHECK-UP

Aile Hekimlerinin koruyucu sağlık hizmetlerini artırdığını belirterek, son 2 ayda 6 milyon vatandaşın check-uplarının yapıldığını duyurdu. Türkiye'nin 13 ayrı antijenle, nüfusuna göre ise aşılamada dünyada birincisi olduğunu kaydetti.

EN AZ PARAYLA EN YÜKSEK SAĞLIK HİZMETİ VERİLİYOR:

OECD sağlık verileri ve Avrupa Komisyonu Raporlarına göre memnuniyet değerleri ile harcama verilerinin karşılaştırıldığı ülkeler içinde, Türkiye yaptığı sağlık harcamasına göre, sağlık hizmetlerinden en üst seviyede memnuniyet elde eden ülke olduğunu vurgulayan Bakan Koca, OCED ülkeleri içinde Türkiye'nin yaptığı harcamaya göre en yüksek ve kaliteli sağlık hizmetini veren ülke olduğunu belirtti.

DOKTOR DOKTOR GEZMEK ÖNLENECEK

Bakan Koca, vatandaşların rahatsızlıklarıyla ilgili doktor doktor gezmeyi önleyecek yeni bir proje başlatacaklarını açıkladı. Her 100 hastadan 6'sı yanlış branşa başvurduğunu hatırlatan Bakan Koca, " 2019 yılında devreye alacağımız e-Triaj Sistemi ile randevu alacak vatandaşlara elektronik ortamda hastalığı ile ilgili sorular yöneltmek suretiyle doğru branşa yönlendirilecek" ifadelerini kullandı.