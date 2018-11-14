CHP'li Aygün'den Trabzonlulara hakaret

Aygün bakın neler söyledi;

"FESLİ MISIRLIOĞLU… BAKIN NERELİ DERSENİZ TRABZONLU!!!"



"Hepimizin vergileriyle, hepimizin vergileriyle diyorum oturan Diyanet İşleri Başkanı gidiyor, Atatürk'e laf uzatan Fesli Mısırlıoğlu'na, ve bakın nereli derseniz Trabzonlu... Trabzon Kurtuluş döneminde kimlerin elindeydi?

CHP'li vekilden Karadenizlilere hakaret

"RUM PONTUSUNUN ELİNDEKİ TRABZONLU!!"

Evet, Rum Pontusun elinde olan Trabzonlu bir tane Feslinin açıklamaları sonucunda her ilimizden fışkıran böyle hareketle karşı karşıyayız. Şiddetle kınıyoruz diyorum" ifadelerini kullandı.

Kurtuluş Savaşında Trabzon'un Rum Pontus'un elinde olduğunu iddia eden, Kadir Mısırlıoğlu'nun Trabzonlu olmasından dolayı bütün Trabzonluları bu çirkin ifadelerle karşı karşıya bırakan Aygün'e tepkiler çığ gibi büyüdü.

İŞTE AYGÜN'E GELEN TEPKİLERDEN BAZILARI:

AK PARTİ TRABZON MİLLETVEKİLİ SALİH CORA: TÜRKİYE'Yİ BÖLMEYE ÇALIŞIYORLAR



Konuyla ilgili görüşlerini belirtmek için A Haber canlı yayınına bağlanan AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, "CHP Tekirdağ Milletvekilinin konuşması çok talihsiz cahilce basiretsiz bir siyaset fukarası olarak değerlendiriyorum. Bütün Trabzonluları töhmet altında bırakacak ayrımcı bir dil bölücü bir ifade olarak görüyorum. Kendisi ne kadar siyaset fukarası ve cahil olduğunu göstermiştir. 28 Şubat sürecinin tipik olayıdır, Türkiye'yi bölmeye çalışıyorlar. AK Parti'nin hedeflerini gerçekleştirmesini hiç kimse engelleyemeyecektir. Bunun bir operasyonel faaliyet olduğunu düşünüyorum" dedi.

Salih Cora: "Talihsiz, cahilce, basiretsiz ve siyaset fukarası!"







AK PARTİ TRABZON MİLLETVEKİLİ MUHAMMET BALTA: ŞİDDET VE NEFRETLE KINIYORUM

CHP'nin Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun Trabzonluları aşağıladı. Konuyla ilgili A Haber canlı yayınına telefonla bağlanarak konuşan AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Gazi TBMM çatısı altında millet iradesini temsil eden bir milletvekilinin kendi tarihinden haberi olmadan birilerini eleştirirken diğerlerini çok üzücü benzetmelerle beraber özellikle Fatih'in fethettiği Yavuz'un yönettiği Kanuni'nin doğduğu bir şehrin evlatlarının Cumhuriyet'in kuruluşundan ve ondan öncesinde vatana bayrağa en büyük sevdası olan ve bu aşkı uğruna gözünü kırpmadan canını feda eden Trabzonlulara yapılmış olan bi hakareti şiddetle ve nefretle kınıyorum" ifadelerini kullandı.

Muhammet Balta: "Bu zihniyetin temsilcilerinin Türkiye'de bir huzursuzluk yaratmasına fırsat vermeyeceğiz"





AK PARTİ ORDU MİLLETVEKİLİ ŞENEL YEDİYILDIZ: HAKKI VE HADDİ YOKTUR

Konu ile ilgili görüşlerini belirtmek için A Haber canlı yayınına bağlanan AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, "Bu sözler haddini aşan sözler. Bir milletvekilinin toplumu birbirine düşürmeye hakkı ve haddi yoktur. Trakyalılar ile Karadenizlileri karşı karşıya getirmek için yapılmıştır" ifadelerini kaydetti

Şenel Yediyıldız: "Bunun hesabını vermesi lazım"

AKŞAM ÜZERE ÖZÜR DİLEDİ

Gelen tepkiler üzerine CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, akşam saatlerinde özür dilemek zorunda kaldı. Aygün, "Trabzonlulara, bu kahraman insanlarımıza dair en küçük bir şey söylemedim. Sözlerime yeniden açıklama getirir, Trabzon'dan, Trabzonlu halkımızdan özür dilerim." dedi.

Aygun, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, sözlerinin çarpıtıldığını öne sürdü. Kastını aşan sözleri nedeniyle özür dileyen Aygun, Trabzonluların Kurtuluş Savaşı sırasındaki kahramanlıklarının hatıralarında canlı olduğunu söyledi.