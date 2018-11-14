O hainlere rekor ceza talebi

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Çengelköy Polis Merkezi'ni de işgal edip 8 kişiyi şehit eden 103'ü asker, 14'ü polis toplam 117 sanığın yargılandığı davada cumhuriyet savcısı Caner Babaloğlu, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları girişindeki binada yapılan 39. Duruşmada mütalaa okundu.

Cumhuriyet savcısı, Çengelköy, Kuleli, Vaniköy ve Beykoz'da meydana gelen olaylarla ilgili esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcı, dönemin Kuleli Askeri Lisesi'nin komutanları albaylar Mürsel Çıkrıkçı ve Muammer Aygar'ın aralarında bulunduğu 50 sanığın "Anayasal düzeni devirmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Savcı, gazeteci Mustafa Cambaz'ın aralarında bulunduğu 8 şehit için de 27 darbeciye ayrıca toplam 88 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis verilmesini talep etti.

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Rütbeli askerler Şafak Gündoğdu, Ayhan Şahin, Mahmut Dağüstü, Mustafa Paycı, İbrahim Küçükbostan, Sadık Atıcı, Abdullah Çoban ve Recep Ayıtdere'nin, şehitler Mustafa Cambaz, Kader Sivri, Gökhan Esen, Halil Kantarcı, Burak Cantürk, Osman Yılmaz ve Fatih Dalgıç'ı öldürmekten ayrıca 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmesi talep edildi.

14 askerin de maktul Murat Akdemir'i "Silahla kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Sanık Mahbub Ulusoy'un şehitler Mustafa Hasan Cambaz ve Kader Sivri'yi öldürmeye iştirakten 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenilen mütalaada, sanıklardan Mevlüt Acar'ın şehitler Gökhan Esen, Halil Kantarcı, Burak Cantürk ve Osman Yılmaz'a yönelik "Silahla kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 90 yıldan 120 yıla kadar hapsi öngörüldü. Sanık Aykut Satmaz'ın da bu şehitlere karşı aynı suçtan "Kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma" suçu delaletiyle 120 yıldan 156 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenildi.



YÜZLERCE YIL CEZA İSTENDİ

Mütalaada, 130 kişinin yaralanması, 33 kişinin hürriyetinin kısıtlanması, kamu malı ve özel işyerleri ile araçlara zarar verilmesi ile ilgili sanıkların ayrıca "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Mala zarar verme" suçlarından ayrıca yüzlerce yıl hapis cezaları verilmesi istendi. Mütalaada, rütbeli 36 askere "terör örgütüne üye olmak" suçundan ayrı ayrı 7.5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörüldü. Mütalaada, 57'si er 7'si askeri öğrenci olan 64 kişiye ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesi talep edildi.