Ünlü lastik firması, kış yolculukları temasıyla hazırladığı çalma listesiyle Spotify’da

Michelin, AdColony ile birlikte hazırladıkları "Kış Yolculuğu Şarkıları" çalma listesiyle dinleyicileri dünyanın en büyük dijital müzik platformu Spotify'da, kış yolculuğuna davet ediyor. Hareketlilik alanında "Michelin Rehberi" gibi ezber bozan projeler geliştirerek ikonlaşan Michelin, lastik ve yol kavramlarını yolculukların en büyük eşlikçisi müzik ile birleştiriyor ve Spotify üyelerinin beğenisine sunuyor.

Coldplay'den Oscar and the Wolf'a, Dua Lipa'dan Travis'e pek çok sanatçı ve grubun sevilen parçalarından oluşan "Kış Yolculuğu Şarkıları" dinleyicilerin de büyük beğenisini kazandı.