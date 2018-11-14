Yasa dışı bahise darbe: 33 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 33 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 9'u savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 24 zanlının da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

Polis ekiplerince, yaklaşık 10 ay süren çalışmanın ardından yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik çalışmalar kapsamında, Muğla, İzmir ve Denizli'de 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 100'ün üzerinde cep telefonu ve bilgisayara el konulmuştu. Adreslerde yapılan aramada 43 bin lira, 4 kuru sıkı tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirilmiş, 26 kişiye de yasa dışı bahis oynamaktan toplam 130 bin lira para cezası kesilmişti.