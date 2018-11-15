Penceresiz odada CHP zulmü

CHP'li Çankaya Belediyesi'nde personel ile yönetim arasında yaşanan problemler bir türlü bitmiyor. Daha önce Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile sendikal sorunlar yaşayan yüzlerce işçi grev yaparak belediyeyi basmıştı. SABAH Ankara'nın da gündeme getirdiği olayların ardından bazı işçileri kovan Başkan Taşdelen, kamuoyundan gelen yoğun tepkilerin ardından işçileri yeniden işe almak zorunda kalmıştı.

ODADA PENCERE YOK

Çankaya Belediyesi'nde şimdi de personel sürgünü yaşandığı ortaya çıktı. Çankaya Belediyesi'nin üst düzey yöneticilerinin problemli gördüğü personelleri sürgüne yolladığı iddia edildi. İşçilerin sürgün edildiği yerin ise geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun belediyecilik ödülleri verdiği Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi olduğu ortaya çıktı. Çoğunluğu Çankaya Belediyesi'nin ana hizmet binasından buraya sürgün edilen Belde A.Ş. çalışanları tesisteki penceresiz odada görevlendirildiği ortaya çıktı.

TUVALET SÜRGÜNÜ

Sürgün edilen personellerden birinin ise Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Nafiz Kaya ile yaşadığı tartışmanın ardından buraya gönderildiği öğrenildi. İddiaya göre Kaya, Çankaya Belediyesi'nin Ziya Gökalp Caddesi'nde bulunan hizmet binasındaki makam odasının bulunduğu 11. katın tuvaletini genel kullanıma kapattırarak şahsi tuvaletine dönüştürdü. Bu duruma tepki gösteren Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'nde görevli bir personel Nafiz Kaya ile tartıştı. Tartışmanın ardından söz konusu personelin gönderildiği öğrenildi. Yine son olarak Çankaya Belediyesi'nin sosyal medya ekibinde çalışan 4 personelin buraya sürüldüğü ifade edildi.



Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Nafiz Kaya

ŞİRKET BAŞKANI SENDİKACI

Belediye personelinin sürgün ettiği şirket personellerinin ise Belde A.Ş. olduğu ve bu şirketin yeni yönetim kurulu başkanının ise Yaşar Seyman olduğu belirtildi. Bir dönem CHP Genel Başkan Yardımcılığı da yapan Seyman uzun yıllardır da sendikal faaliyetlerin içerisinde görev aldı. Çankaya Belediyesi'nde yaşanan sürgün skandalının ardından Seyman'ın ne gibi bir tavır alacağı merak konusu oldu.