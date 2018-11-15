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'da 'den 2 şahıs adliyede

'da /PDY operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli daha adliyeye sevk edildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.11.2018 10:10
Samsun'da FETÖ'den 2 şahıs adliyede

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri Samsun merkezli Çarşamba ilçesi ile İstanbul ve Ankara illerine kapsayan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlediği operasyonda 8 zanlıyı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahısların arasında FETÖ'ye ait müzahir kurumlarda çalışanlar ile Canik'te bir okulda aktif çalışan öğretmenin de bulunduğu öğrenildi.

Şahıslarda 'ByLock', Bank Asya katılım hesapları, örgütün müzahir derneklerine üye olduklarına dair delillerin bulunduğu bildirildi. KOM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 2'si kadın 6 şüpheli, dün Samsun Adliyesine sevk edildi ve nöbetçi mahkemeye ifade vererek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sorguları tamamlanan 2 zanlı da bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi.

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Samsun'da FETÖ'den 2 şahıs adliyede
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