Binali Yıldırım: Savunmamızı yerli silahlarla donatmamız lazım

BUGÜN NELER OLDU

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin (MAKÜ) akademik yıl açılış programına katıldı. Fahri doktora verilen Yıldırım, Diş Hekimliği Fakültesi'nin de temel atma törenini gerçekleştirdi. Yıldırım, tarihte Müslümanların modern tıbbın, matematiğin, sosyolojinin öncüleri olduğunu belirterek, "Geçmişi bilmeyen geleceğini inşa edemez. Geçmiş, dönüp yaşayacağımız bir dönem değildir, gelecek için tecrübedir. Osmanlı geçmişimiz, Türkiye geleceğimizdir. Ecdadımızdan bize bırakılan, gururla anlatacağımız bir medeniyete sahibiz" dedi. Kimsenin Türkiye'yi tehdit edememesi için daha çok çalışılması gerektiğini kaydeden Yıldırım, "Savunmamızı yerli silahlarla donatmamız lazım. 15 yıl önce savunma sanayisinde yüzde 24 yerlilik oranı vardı, şimdi yüzde 67'ye ulaştık. Hedef, kendi kendimize yeter hale gelmek" diye konuştu.