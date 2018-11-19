FETÖ sınav sorularını ‘casus yazılımla’ çaldı

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FetullahçıTerör Örgütü'nün (FETÖ) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) yapılanmasına ilişkin hazırlanan iddianamede, firari sanık Kazım Kargı'nın geliştirdiği program üzerine yaptığı güncelleme üzerine eklenen casus yazılım vasıtasıyla sınav sorularının örgüt üyelerine aktarılmasını sağladığı bildirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 6'sı eski ÖSYM çalışanı 10 sanık hakkında hazırlanan ve 21. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, ÖSYM'nin "kozmik odası" olarak bilinen Soru Hazırlama ve Geliştirme Başkanlığı'nda, Bakanlar Kurulu kararıyla inceleme yapıldığı belirtildi. "Mahir" kod adlı firari sanık Bekir Şimşek ve "Halit" kod adlı itirafçı M.D'nin örgütün sözde ÖSYM imamı olduğu anlatılan iddianamede, kurum çalışanı olmayan firari sanık Kazım Kargı'nın, Ankara'da bir yazılım firmasının ortaklarından ve "ProNMS" isimli programın kurucusu olduğu, söz konusu programın ÖSYM dahil bazı kamu kurum ve kuruluşlarda kullanıldığı kaydedildi.Kargı'nın, programın güncellemelerini yapmak ve sistemdeki sorunları çözmek için sıkça ÖSYM'ye gittiği aktarılan iddianamede, Kargı'nın söz konusu programa günceleme yaptığı ve ÖSYM sistemine kurulan sanal sunucu vasıtasıyla sınav sorularını FETÖ üyelerince kopyalanmasını sağlandığı anlatıldı. İtirafçı olan eski ÖSYM çalışanı E.A, ÖSYM çalışanı olan firari Süleyman Salın'ın 2014 başlarında kendisinden sistem yöneticisi olduğu için sanal bir sunucu kurmasını istediğini, bunun üzerine "WSUS" isimli bir sanal sunucu kurduğunu söyledi. E.A, "Bir kez Süleyman Salın'ın içinde sınav sorularının olduğunu düşündüğüm bir CD ile odadan çıktığını gördüm. Sınav sorularının sisteme kopyalanması ve kurum dışına çıkartılması işlemi Salın ve Kargı ve benim bilgim dahilinde olmuştur. Pişmanım" dedi.