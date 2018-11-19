‘Hafıza 15 Temmuz müzesi’ açılışa gün sayıyor

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15 Temmuzdestanını unutturmamak ve şehitlerin hatıralarını yaşatmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapımına başlanılan "Hafıza 15 Temmuz Müzesi" inşaatı hızla devam ediyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu tarafında bulunan 15 Temmuz Şehitler Makamı'nın hemen yanında inşa edilen müzenin çatısı tamamlandı, pencerelerin bir kısmı takıldı. Müze yaklaşık bin 500 metrekarelik alana inşa ediliyor. Müzede, 15 Temmuz gecesi gösterilen destansı direniş de tüm yönleri ile anlatılacak. Ayrıca dünya darbeler tarihi, sömürgecilik ve kolonyalizm gibi tarihi konularla ilgili de bilgilendirmeler yapılacak. 250 şehidin ve gazilerin hatıralarını yaşatacak olan müzenin çok yakında açılacağı belirtiliyor.