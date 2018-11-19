Şırnak kırsalında elebaşı kalmadı

BUGÜN NELER OLDU

Siirt, Şırnak, Mardin kırsalını içine alan sözde Botan Sahasının 5'li yürütme kurulu üyesi olan Bedirhan Abo, Müslüm Fırtına, Selim Demiroğlu, Selçuk Köse ve Serbest Paksoy'un öldürülmesiyle, Şırnak kırsalında örgütün sorumlu düzeyde üst düzey terörist kalmadı. Güvenlik güçleri öldürülen teröristle aynı fotoğraf karesinde görülen sözde Botan saha sorumlusu İskân Akyüz'ün kış üslenmesini Cudi Dağı'nda geçireceğine dair alınan istihbari duyumlar üzerine bölgedeki operasyonlarını hava destekli sürdürüyor.Güvenlik güçleri tarafından 1 Ocak'tan bu yana terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda etkisiz hale getirilen İçişleri Bakanlığı'nın Terörden Arananlar Listesi'ndeki 73 teröristin başına konulan ödüllerin toplamı 82 milyon 600 bin lira olarak kayıtlara geçti. Türkiye'nin barış ve huzur ortamını bozmayı hedefleyen PKK'ya yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren güvenlik güçleri, Diyarbakır, Hakkari, Tunceli, Şırnak, Mardin ve Bitlis kırsalı başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleriyle sınır ötesinde yoğun şekilde operasyon yürütüyor. Operasyonlarını kararlılıkla sürdüren güvenlik güçleri, hem yurt içi hem de yurtdışında PKK/ KCK'lı teröristleri takibe alıyor. Hava ve kara operasyonlarıyla teröristlere hareket alanı bırakmayan güvenlik güçleri, örgütün birçok sözde "üst düzey" sorumlusunu da etkisiz hale getirdi.