TSK’ya kriptolar böyle sızmış

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AnkaraCumhuriyet Başsavcılığı'nca TSK'daki FETÖ yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmalarda itirafçı olan askerler beyanlarıyla örgütün sızma yöntemlerini açığa çıkardı. FETÖ'nün asker yapacağı isimleri mahrem imamların notlarıyla belirlediği ardından Deniz, Hava ve Kara Kuvvetleri sınavlarına yönlendirdiği belirlendi. Örgüt mensuplarının sınavlara başvurmasından sonra ise yine devreye giren mahrem imamların önce sınav sorularını getirip servis ettikleri ardından da "paralel mülakat" yaparak, sızmalarını sağladıkları ortana konuldu. Mahrem imamların kontrolünde oluşturulan 3'er kişilik asker adaylarına yapılan "paralel mülakat"a ilişkin gözaltına alınan FETÖ'cü askerlerden Selçuk A. dikkat çeken itiraflarda bulundu. Şüpheli A. şnları anlattı: "Bana 'İçeri girerken baş selamı ile girin. Otur demeden oturmayın. Oturduğunuzda ellerinizi dizlerinizin üzerine koyun. Atatürk ilkelerine iyi çalışın. Mülakattan çıkarken ailenize de selam söyleyin denilirse aleyküm selam demeyin, baş üstüne deyin. Kız arkadaşınız var mı? diye sorarlarsa var deyin' dediler. Daha sonra bana 'Kendini tanıt' dedi. Ben kendimi tanıttıktan sonra söylediğim soruları yöneltti. Sonra benimle birlikte iki arkadaşı 5'er dakikalık bu senaryo şeklinde mülakat yaptı. Askeri okul mülakatları zamanı geldikten sonra ben sırası ile Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri ve son olarak Jandarma, mülakatlarına katıldım. Jandarma'yı kazandım."