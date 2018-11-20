Çocuk istismarını jet hızıyla soruşturun

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Adalet Bakanlığı, tarafından çocuklara ve kadınlara yönelik cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar ile bu kapsamda uygulanan koruma tedbirlerinin ve delil mahiyetindeki görüntülerin yazılı, görsel ve sosyal medyada sıklıkla yer almaya başlaması nedeniyle konunun önemi ve hassasiyeti için genelge yayımladı. 81 ildeki başsavcılıklara gönderilen genelgede, cinsel suçların mağdurlar üzerinde fiziksel ve duygusal yıkıcı etkilere sahip olduğu belirtilerek, bu suçlarla ilgili adli işlemlerin titizlikle yerine getirilmesi gereğine vurgu yapıldı. Genelgede, ayrıca yürütülecek iş ve işlemlerde çocuğun yüksek yararının gözetilmesi gereğinin altı çizilerek, hassasiyet gösterilmesi gerekilen hususlar 7 maddede özetlendi.ADALET Bakanı Abdulhamit Gül imzalı genelgede yer alan maddeler şunlar:Cinsel dokunulmazlığa karşı bir suç işlendiğinin öğrenilmesi halinde, Cumhuriyet savcısınca derhal soruşturmaya başlanacak ve başsavcıya bilgi verilecek.Cumhuriyet savcısınca tüm deliller hızlı bir şekilde toplanacak, kolluk birimlerine gerekli emir ve talimatlar gecikmeksizin iletilecek.Cinsel istismara uğramış çocukların ikincil örselenmelerinin önüne geçilebilmesi için ifadeler uzman eşliğinde, Çocuk İzleme Merkezleri kullanılarak bizzat cumhuriyet savcısı tarafından alınacak.Cinsel dokunulmazlığı ihlal edilen suç mağdurlarının ifade işlemlerinde Adli Görüşme Odaları kullanılacak.Soruşturmalarda, delillerin toplanması sırasında yaşanabilecek eksiklik veya gecikme mağdur ve yakınları kadar toplumun da adalete olan inancını olumsuz etkileyebileceği hususu göz önünde bulundurulacak.Soruşturmalarda, mağdur ve çocuğun mahremiyetinin korunması ve masumiyet karinesinin korunabilmesi açısından soruşturmanın gizliliği ilkesine riayet edilecek.Soruşturma dosyasına ilişkin delil veya görüntüleri usulüne aykırı olarak paylaşan ya da buna sebebiyet verenler hakkında kanuni işlem yapılacak.Genelgede, ayrıca cinsel istismar suçlarında çocukların tekrar tekrar dinlenilmesinin ikincil örselenmeye neden olduğu belirtilerek, cinsel suç mağduru çocukların ifadelerinin, 32 ilde 35 hastane/kurum bünyesinde kurulan Çocuk İzlem Merkezi'nde (ÇİM) uzmanlar aracılığıyla alınması gerektiği ifade edildi. Mağdur çocuk ifadelerinin bu özel merkezlerde alınmasının belirtilen sakıncaları ortadan kaldıracağı kaydedildi.