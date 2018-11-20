E-temayüle katılım oranı yüzde 90

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti önceki gün gerçekleştirilen e-temayül ile teşkilatın nabzını tuttu. İlk kez bilgisayar ortamında gerçekleştirilen temayül sorunsuz bir şekilde sonuçlandı. 81 ile 127 bin 148 delege oy kullandı. E-temayüle katılım ise yüzde 90.33 oranında gerçekleşti. En yüksek katılım yüzde 98'lik katılımla İstanbul'da oldu. İstanbul'da TBMM Başkanı AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ismi öne çıkarken, Ankara'da ise mevcut Belediye Başkanı Mustafa Tuna ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Ankara Milletvekili Emrullah İşler, AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin'in ismi öne çıktı. Temayül sonuçları aynı gün saat 17.00'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu. Temayülün 7 saat gibi kısa bir sürede sorunsuz şekilde yapılmasının Erdoğan'ı memnun ettiği kaydedildi. Belediye başkan adaylarının gelecek hafta açıklanması bekleniyor.