Erdoğan vatandaşların kandilini tebrik etti

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün akşam, Hz. Muhammed'in dünyaya teşriflerinin 1447. yıldönümünü idrak ettiğimiz Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan, Twitter'dan paylaştığı mesajda şunları kaydetti: "Milletimizin ve İslam aleminin Leyle-i Mevlidini tebrik ediyor, bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Rahmetin, merhametin, yoksulların, mazlumların Peygamberi, Resulü Kibriya Efendimizi kemali edeple yad ediyorum." TBMM Başkanı Binali Yıldırım da "İnsanlığa müjdeci, uyarıcı olarak gönderilen sevgili Peygamberimizi bir kez daha sevgi ve özlemle anıyoruz" dedi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Yeryüzü onun getirdiği değerlerle buluşursa, insanlık huzuru yaşayacakt��r" ifadesini kullandı. Vatandaşlar da şiddetli yağmura rağmen, kandil dolayısıyla camilere akın etti. İstanbul'da inşaatı tamamlanan, iç süslemeleri için çalışılan Çamlıca Camisi'nin minareleri arasına, Türk bayrağı ile 'Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun' yazılı mahyalalar asıldı.