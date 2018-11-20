TürkAkım Erdoğan’ın siyasi iradesinin eseri

Tarihi TürkAkım projesinin deniz kısmının son borusunun indirilmesi talimatını Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Vladimir Putin, İstanbul'da birlikte verdi.

Başkan Erdoğan İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen TürkAkım töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

TürkAkım töreni için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin salona böyle geldi

Bugün Türkiye-Rusya arasındaki ilişkilerin ulaştığı yüksek seviyesi olarak gördüğüm enerji işbirliği alanında attığımız yeni bir adıma daha da şahitlik etmek üzere bir aradayız. TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı'nın Karadeniz altından geçen bölümünün tamamlanarak boru hattının ülkemiz topraklarına ulaşmasının sevincini yaşıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TürkAkım töreninde önemli açıklamalar

2014'te ilk adımını attığımız, 2016'da hükümetler arası anlaşma ile somut çerçeve kazandırdığımız bu tarihi projenin son aşamasına geldik. TürkAkım, Rus dostlarımızla beraber büyük emek harcadığımız, hem ikili ilişkilerimiz hem de bölgemizdeki enerji jeopolitiği bakımından tarihi nitelikte bir proje. 2019'da yapılacak testlerin ardından faaliyete geçmeye hazır olacaktır. Yılda 31.5 milyar metreküp doğagaz taşıyacak TürkAkım projesinin, sadece milletimiz ve ülkemiz açısından değil komşularımız açısından da pekçok avantajı bulunuyor. Buradan gelecek doğalgazın yarısı Avrupa'ya aktarılacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, TürkAkım Projesi'nin önemi hakkında açıklamalarda bulundu

Ülkemiz içinde ise İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir gibi kritik üretim ve ihracat merkezlerimiz, yeni bir tedarik hattına kavuşacak. Böylece Türkiye, transit risklere maruz kalmadan hem kendisinin hem de AB ülkelerinin doğalgaz taleplerini karşılayabilecektir. Rus dostlarımızla birlikte teknik açıdan zorlu bir projeyi, güvenilirlik, güvenlik ve sürdürülebirlikle hayata geçirerek sektörün çıtasını yukarı taşıdık.







RUSYA GÜVENİLİR BİR DOST

Ülkelerin kendi şartları doğrultusunda doğalgazı nereden ve nasıl temin edecekleriyle ilgili kararlara saygı duyulmalıdır. Devletin egemenlik haklarını ihlal ederek kendi vatandaşına hizmet vermesinin önüne geçecek baskıların hiç kimseye faydası olmayacaktır. Bizim için Rusya Federasyonu güvenilir bir dost ve önemli bir doğalgaz tedarikçisidir. Türkiye, Rusya'dan 1987 yılından bu yana toplam 387 milyar metreküplük doğalgaz alımı geçekleştirmiştir. Bu tablo, enerji alanındaki ilişkilerimizin her türlü sınamayı geçmiş olduğunun işaretidir. Uzun yıllar sınamalar neticesinde perçinlenen Rus dostluğu, her iki tarafın da menfaatinde sonuçlara vesile olmaktadır. Biz Rusya ile ikili münasebetlerimizin çerçevesini hiçbir zaman diğer ülkelerin taleplerine veya dayatmalarına göre belirlemedik. Daima Rusya ile uzun vadeli işbirliği kurmanın çabası içinde olduk. Hem bölgemizde hem de küresel alanda hakkın, adaletin, barışın teminatı için Rus dostlarımızla birlikte çaba gösterdik.

TürkAkım projesinde son kaynak talimatını Erdoğan ve Putin verdi

HEDEF 100 MİLYAR $

Ortak duruşumuzun Suriye'deki çatışmalardan kaynaklanan insani krizin hafifletilmesinde önemli katkılarını gördük. İkili ticaretimizi de geliştiriyoruz. Geçtiğimiz yıl ticaret hacmimizde yüzde 30'luk bir artış sağladık. Hedefimiz 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmaktır.



'GÜÇLÜ İŞBİRLİĞİNİN NİŞANESİ BİR PROJE'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yayımladığı Twitter mesajında "Türkiye'yi enerji ticaretinde merkez ülke yapma idealimizin önemli yapı taşlarından olan, Türkiye ile Rusya arasındaki güçlü işbirliğinin nişanesi TürkAkım projesi ülkemize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.