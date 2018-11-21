Adliyede dolandırıcılık yapmak isteyince enselendi!

Kendisini İstanbul Adliyesi'nde görevli icra memuru olarak tanıtan 57 yaşındaki adam, vatandaşları ucuza eşya alma vaadiyle dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

57 yaşındaki Hulusi B.., insanlara kendisini İstanbul Adliyesi'nde görevli icra memuru olarak tanıtıyor ve çevresindeki insanlara icradan ucuz ev, araba ve telefon gibi eşyaları ucuza alacağını vaat ediyordu. Geçtiğimiz günlerde, bir vatandaş Hulusi B. ile tanıştı ve iddiaya göre genç adam Hulusi B.'den kendisi için cep telefonu almasını istedi. Hulusi B.'yle birlikte İstanbul Adliyesi'ne gelen genç adam yine iddiaya göre Hulusi'ye bin lira verdi.

Hulusi B., genç adamdan parayı alıp, icra müdürlüğü önünde beklemesini söyleyerek, içeri girdi. Bir müddet kapının önünde bekleyen genç adam, Hulusi'nin geri gelmemesi üzerine müdürlüğe girerek, durumu personele anlattı. Personelden, böyle bir kişinin müdürlükte çalışmadığını öğrenen genç adam dolandırıldığını belirterek savcılığa başvurdu. Savcılık tarafından, genç adamın ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.

ADLİYEDE SUÇÜSTÜ

Yürütülen soruşturma devam ederken, Hulusi B., bu kez de başka bir vatandaşı dolandırmak üzereyken Adalet Sarayı polis merkezi sivil ekiplerince tespit edildi. Gözaltına alınan Hulusi B. "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma devam ediyor.