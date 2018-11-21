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ve için takipsizlik

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.11.2018
Arda Turan ve Okan Buruk için takipsizlik
FETÖ'nün futbol yapılanmasına yönelik haklarında soruşturma yürütülen futbolcu Arda Turan ve teknik direktör Okan Buruk hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı takipsizlik kararı verdi. İzmir'deki gizli tanık 'Zaman'ın Buruk ve Turan'ın örgüt toplantılarına katıldı ifadesi üzerine soruşturma başlatılmıştı. Kararda gizli tanığın ifadesinde adı geçen yıllarda, Turan'ın 10-11 yaşlarında olduğu, Galatasaray A takımında bulunmadığı, diğer şahıslarla yaşı itibariyle bir arada bulunmasının mümkün olmadığı ifade edildi.
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Arda Turan ve Okan Buruk için takipsizlik
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