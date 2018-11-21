Arda Turan ve Okan Buruk için takipsizlik

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FETÖ'nün futbol yapılanmasına yönelik haklarında soruşturma yürütülen futbolcu Arda Turan ve teknik direktör Okan Buruk hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı takipsizlik kararı verdi. İzmir'deki gizli tanık 'Zaman'ın Buruk ve Turan'ın örgüt toplantılarına katıldı ifadesi üzerine soruşturma başlatılmıştı. Kararda gizli tanığın ifadesinde adı geçen yıllarda, Turan'ın 10-11 yaşlarında olduğu, Galatasaray A takımında bulunmadığı, diğer şahıslarla yaşı itibariyle bir arada bulunmasının mümkün olmadığı ifade edildi.