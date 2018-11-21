Barlas: Erdoğan ve Bahçeli Cumhur ittifakını yerele de taşıyacak

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli arasında yapılacak görüşme, 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerin yönünü belirleyebilir.

Bugün Türk siyasetinin ana çizgisi, TBMM'deki AK Parti- MHP çoğunluğuna dayalı olan Cumhur İttifakı içinde belirlenmekte.

Erdoğan-Bahçeli görüşmesi, Cumhur İttifakı'nı yerel seçimlere de taşıyabilir.

İstanbul ve Ankara

Olaya somut örneklerle girmek gerekirse, gerek Cumhur İttifakı için, gerekse Türk siyasetini PKK ve FETÖ etkisinden korumak açısından, İstanbul ve Ankara'daki yerel seçimler büyük önem taşımakta. CHP'nin gerek HDP gerekse İyi Parti ile kurduğu ittifaklar, İstanbul ve Ankara'da,sözünü ettiğimiz etkileri aktive edebilir.

Özellikle HDP'nin Güneydoğu'da kaybettiği itibarı, CHP'nin yardımı ile İstanbul'a taşımak istediği çok iyi biliniyor.

Bahçeli'nin çizgisi

MHP Genel Başkanı Bahçeli, bu gerçeklerin ışığında Cumhur İttifakı'nı yerel seçimlere de taşımayı düşünürken, sade kendi partisinin değil Türk demokrasisinin geleceğine dönük endişeleri de seslendiriyordu. Bu açıdan MHP'nin sözcülerinin çeşitli nedenlerle Cumhurİttifakı'nı zedeleyebilecek söylemlerine izin vermedi.

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