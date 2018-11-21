Bilgisayarından KakaoTalk çıktı

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Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nce FETÖ davasında, darbe gecesi nöbetçi savcı olan eski Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hüseyin Görüşen'e verilen 7 yıl 6 ay hapis cezasının gerekçesi açıklandı. Görüşen'in yurtdışı yasağı konularak tahliye edildiği davadaki gerekçeli kararda sanığın polisi görünce pencereden attığı bilgisayarda yapılan incelemede örgüt üye ve yöneticilerinin kullandığı KakaoTalk programının izine rastlandığı kaydedildi. Kararda "Sanık FETÖ mensubu savcılarla hareket ederek örgüt amaçları çerçevesinde MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı ifadeye çağırdığı anlaşılmıştır" denildi.