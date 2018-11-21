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“Emri ’in verdiği gün gibi aşikâr”

Giriş Tarihi: 21.11.2018
“Emri Veliaht Prens’in verdiği gün gibi aşikâr”
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde emri Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın verdiğinin "gün gibi aşikâr" olduğunu söyledi. ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) konuyla ilgili raporunu gören ve adının açıklanmasını istemeyen yetkili, ABC News'a yaptığı açıklamada, cinayette veliaht prensin dahli olduğuna dair çok güçlü fikir birliğinin bulunduğunu, bunu kimsenin tartışmadığını belirtti. ABD Başkanı Donald Trump ise henüz cinayetten veliaht prensi sorumlu tutmaktan kaçınıyor.
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“Emri Veliaht Prens’in verdiği gün gibi aşikâr”
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