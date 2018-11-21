Gelin, çocuk işçiliğini bitirelim

BUGÜN NELER OLDU

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında düzenlenen "Gönül Elçileri Çocuk İşçiliği ile Mücadele" programında vali eşlerine hitap etti. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki toplantıda Emine Erdoğan, özetle şunları söyledi:İş dünyasının ağır yükünü omuzlayan çocuklar, başka tehlikelerle de burun buruna geliyor. Korumasız biçimde sokağın tehlikeleri, onları uyuşturucu gibi sorunlarla karşı karşıya getiriyor. Çocuk işçiliği ile hep birlikte mücadele etmeli, onları okullarına döndürüp, geleceğe kazandırmalıyız. Buradan tüm dünyaya çağrıda bulunuyorum gelin her yerde, ülkede çocuklarımızın bedenleri üzerindeki bu ağır yükü alalım.Dünyadaki 152 milyon çocuğun anılarında, bir yaz ikindisinde uçurtma uçurtmak, kaydıraktan kaymak yer almıyor. Dünyada her 10 çocuktan 1'i parka değil, fabrikaya çalışmaya gidiyor. Afrika'da 72 milyon çocuk saklambaç oynamak nedir bilmiyor. Tarım sektöründe çalışan 107 milyon çocuk, sabahları sıcak yataklarından koparılarak ağır şartlarda çalışıyor. Hizmet sektöründe çalışan 26 milyon çocuk, sanayi sektöründe çalışan 18 milyon çocuk işçinin dişleri olduğundan da beyaz görünüyor.Peki ya savaş mağduru sığınmacı çocuklar! Onların geleceği tümüyle belirsiz. Tek hedefleri, günü kurtarmak. Herkes onları Suriyeli diye tanıyor. Ama aslında onlar ne yazık ki Suriye'siz.Siz gönül elçilerimizden bu vatan ve geleceğimiz için bir istekte bulunuyorum. İnanıyorum ki 2023'e geldiğimizde çocuk işçiliği gibi bir sorunumuz kalmayacak.Sokakta tek çocuk kalmayana dek çalışmaya devam. Bu bir gelecek seferberliğidir. Kasım 2018 itibariyle 6 bin 314 çocuk sıcak yuvaya kavuştu, olumlu sonuçlar almaya başladık bile. Programa Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da katıldı.