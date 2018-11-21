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’dan BBC muhabirine tokat gibi yanıt

Giriş Tarihi: 21.11.2018
Hulusi Akar’dan BBC muhabirine tokat gibi yanıt
Mılli Savunma Bakanı Hulusi Akar Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu için gittiği Kanada'da İngiliz BBC medya kuruluşuna röportaj verdi. Akar, Türkiye'de birçok gazetecinin cezaevinde olduğunu, bu yüzden Kaşıkçı cinayetinde Türkiye'nin samimiyetsiz olduğunu öne süren BBC muhabirine "Cezaevlerindeki hiçbir gazetecinin durumu ile Kaşıkçı olayı arasında benzerlik yok. Hiçbiri gazetecilik faaliyetlerinden dolayı cezaevinde değil. Eğer çok ilgiliyseniz, savcılığa ve mahkemeye gidip onların ne yaptıklarına dair bilgi alabilirsiniz" dedi.
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Hulusi Akar’dan BBC muhabirine tokat gibi yanıt
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