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74 darbeciye ağır müebbet hapis

’da görülen 4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugayı darbe davasında 74 darbeciye ağır müebbet hapis cezası verildi

Giriş Tarihi: 22.11.2018
74 darbeciye ağır müebbet hapis
Ankara'da görülen 4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugayı darbe davasında karar çıktı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin görülen davanın karar duruşmasında 74 darbeciye ceza yağdı. 263 kişinin yargılandığı davada kararını açıklayan mahkeme sanıkları "anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı.

108 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
FETÖ'ye yönelik operasyonlarda ise Konya ve Bursa'da 66, Kayseri'de 11, Samsun'da 15, Erzurum'da 8, Kırıkkale'de 7, Osmaniye'de 1 şüpheli yakalandı. Edirne'de ise kapatılan Zaman gazetesinin muhabirinin de aralarında olduğu 3 şüpheli hücre evinde yakalandı.

ANKARA-Ali Altuntaş- Halit TURAN-Emir SOMER/ SABAH
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