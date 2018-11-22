ByLock yazışmaları ele geçirildi

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Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) İstanbul'da düzenlenen operasyonda İstanbul Emniyeti Organize Suçlar Şubesi'nce tarafından gözaltına alınan 26 şüphelinin ByLock yazışmaları deşifre edildi.Yazışmalarda örgüte eleman kazandırmak ve özellikle öğrencileri motive ederek örgüte katılmaları için yapılması gerekenlerin 10 madde halinde "Artış için daha neler yapılabilir?" başlığı ile paylaşıldığı ortaya çıktı.Bazı ByLock mesajlarında; örgüt üyelerinin polise yakalanmamaları için kullanılması veya kullanılmaması gereken uygulama ve programlara vurgu yapıldı. FETÖ üyesi şüphelilerin birbirleri ile yaptıkları gizli görüşmelerde gizlilik kurallarını "Tedbiri 16'ya, hızı 32'ye katlayalım" başlığı ile paylaştıkları saptandı.FETÖ üyelerinin bu başlığın altında, SABAH'ın geçen ay yazdığı FETÖ'nün 25 maddeden oluşan ve örgüt üyelerinin polislere yakalanmamaları için hazırlandığı ortaya çıkan 'Altın Kurallar'ı listeledikleri ortaya çıktı.Hakkında gözaltı kararı olan 41 şüpheliden 15'i ise aranıyor.