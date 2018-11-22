FETÖ’cü işadamından komik savunma

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FETÖ'nün Ruanda imamı Atnan Alkış ile irtibatı olduğu, firari Zaman yazarı Mehmet Enes Ergene'yi sakladığı öne sürülen işadamı Hacı Murat Gülcan'ın yargılanmasına İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Ergene'nin araba vergisi ile kredi kartı borcunu bile ödediği ortaya çıkan Gülcan, bu kişinin Zaman gazetesinde yazar olduğunu bilmediğini savundu. Gülcan, Bank Asya'ya 4 milyon dolar yatırmasıyla ilgili de "Diğer ortaklarım Bank Asya hesabımdaki hesabımdan haberdardı. Onların onayıyla yatırdım" ifadesini kullandı.