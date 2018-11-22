Güvenpark saldırısının failine 37 kez müebbet

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Ankara'da 13 Mart 2016'da Kızılay'daki Güvenpark otobüs duraklarında PKK'lı teröristler tarafından bomba yüklü otomobille düzenlenen ve 36 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıya ilişkin ilgili 8'i tutuklu 55 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada sanıklardan Mehmet Veysi Dolaşan'ın 36 kişiyi öldürme ve "devletin birliği, ülke bütünlüğünü bozma" suçlarından 37 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Aralarında çocukların da olduğu 342 kişiyi öldürmeye teşebbüs suçundan 10 bin 260 yıl hapis cezası alan Dolaşan'a "izinsiz patlayıcı bulundurmak, nakletmek ve muhafaza etmek" suçundan da 16 yıl hapis ve 10 bin gün karşılığı 200 bin lira adli para cezası da verildi.Sanıklar Sebahattin Karakoç ve Azamattin Karakoç, "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "izinsiz patlayıcı madde bulundurmak, nakletmek ve muhafaza etmek" suçlarından 16'şar yıl hapis ve 200'er bin lira adli para cezası aldı. Mahkeme sanıklardan Velat Cin, Halil İbrahim Demir, Semih Yürek, Suphi Akbaş, Neval Basut, Uğur Ayçil'in ise "silahlı terör örgütü üyeliği, devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak, terör örgütü propagandası yapmak" gibi suçlardan ise 3 yıldan 12 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası verdi. Sanıklardan 7'sine ise üzerlerine atılı suçlamalardan beraatlerine karar verdi. Terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden Cemil Bayık, Zübeyr Aydar, Murat Karayılan, Remzi Kartal, Sabri Ok ve Salih Müslüm'ün de aralarında bulunduğu 34 terörist ile 2 firari sanığın dosyası ise ayrıldı.