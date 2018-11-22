Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve doğu illerinden temin edilen uyuşturucu maddeleri kente nakleden şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı delillendirilen S.K. (33), G.K.(20), M.D. (24), V.B. (26), S.Y. (46) ve H.C. (51) yakalandı. Yakalanan şahısların yapılan ev üst ve araç aramalarında; 2 parça halinde toplam 56 gram eroin maddesi, 9 gram bonzai maddesi ile satışa hazır vaziyette paketlenmiş 6 parça halinde metamfetamin maddesi ele geçirildi. 6 kişi 'uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan' gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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