PKK’ya 10 milyonluk narko-terör darbesi

BUGÜN NELER OLDU

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yapılan operasyonlarda, terör örgütü PKK'nın gelir kaynağına bir darbe daha indirildi. İl Jandarma Komutanlığı timlerince gerçekleştirdiği narko-terör operasyonunda, piyasa değeri 10 milyon lira olan uyuşturucu ele geçirildi. Bölgede teröristlerin kullandığı mağaralar ile sığınaklar imha edildi. Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında güvenlik güçlerince yürütülen operasyonda ise teröristlerin kışı geçirmek için uzun uğraşlarla yeraltına hazırladıkları 6 odalı içinde banyo, tuvalet ve mutfağı bulunan 200 metrekarelik bir sığınak bulundu. Sığınak içindeki gıda ve yaşam malzemeleri patlay��cılarla kullanılamaz hale getirildi.Bölgede ve sınır ötesinde güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan kış operasyonları aralıksız bir şekilde devam ediyor.