SİHA’lar vurdu Mehmetçik yakaladı

BUGÜN NELER OLDU

Diyarbakır'da, gasp ettiği araçla çatışma bölgesinden kaçmak isteyen sözde tim komutanı terörist Şerafettin Tekin, SİHA ile vuruldu, Mehmetçik tarafından yaralı olarak yakalandı. Hani ilçesinin Kaledibi Köyünde bir grup teröristin barındığı ihbarı üzerine güvenlik güçleri bölgeye hava destekli operasyon başlattı. JÖH timlerinin katıldığı operasyonda arazide sıkışan teröristler öldürüleceklerini anlayınca araçla kaçmaya çalıştı. Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) kaçan teröristlerin aracını G��zelce mezrası yakınlarında nokta atışıyla vurdu. JÖH timleri araçtan yaralı olarak kurtulup ağaçlık alan gizlenen tim sorumlusu terörist Şerafettin Tekin'i yakaladı. Tekin'in gizlendiği yerde bir kalaşnikof tüfek, 5 şarjör, 125 mermi, 2 saldırı tipi el bombası, şifreli örgütsel dokümanlar ele geçirildi.Hastanede tedavisi tamamlanan Tekin daha sonra mahkemeye sevk edildi. Tutuklanarak cezaevine gönderilen terörist Tekin hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.