Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > SİHA’lar vurdu Mehmetçik yakaladı

’lar vurdu Mehmetçik yakaladı

Özgür CEBE
ÖZGÜR CEBE Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.11.2018
SİHA’lar vurdu Mehmetçik yakaladı
Diyarbakır'da, gasp ettiği araçla çatışma bölgesinden kaçmak isteyen sözde tim komutanı terörist Şerafettin Tekin, SİHA ile vuruldu, Mehmetçik tarafından yaralı olarak yakalandı. Hani ilçesinin Kaledibi Köyünde bir grup teröristin barındığı ihbarı üzerine güvenlik güçleri bölgeye hava destekli operasyon başlattı. JÖH timlerinin katıldığı operasyonda arazide sıkışan teröristler öldürüleceklerini anlayınca araçla kaçmaya çalıştı. Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) kaçan teröristlerin aracını G��zelce mezrası yakınlarında nokta atışıyla vurdu. JÖH timleri araçtan yaralı olarak kurtulup ağaçlık alan gizlenen tim sorumlusu terörist Şerafettin Tekin'i yakaladı. Tekin'in gizlendiği yerde bir kalaşnikof tüfek, 5 şarjör, 125 mermi, 2 saldırı tipi el bombası, şifreli örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
Hastanede tedavisi tamamlanan Tekin daha sonra mahkemeye sevk edildi. Tutuklanarak cezaevine gönderilen terörist Tekin hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
SİHA’lar vurdu Mehmetçik yakaladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN