TÜRKPA’dan ‘İzmir Bildirgesi’

BUGÜN NELER OLDU

Türk dünyasının sorunlarının ele alındığı, gelecek vizyonunun ortaya konduğu Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 8. Genel Kurulu toplantısında, 'İzmir bildirgesi' adıyla ortak bir bildiri kabul edildi. İzmir'de düzenlenen toplantıda konuşan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Toplantı sonunda ittifakla kapsamlı bir ortak bildiri kabul ettik. Bu, 'İzmir bildirgesi' olarak adlandıracağımız ortak bildirge. Türk dünyasının bütün sorunları bütün boyutlarıyla ele alınmıştır ve gelecek vizyonu, hedefleri nelerdir, bunlar ortaya konmuştur. Karabağ gibi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi itilaflarında da çözümlenmesi konusundaki irade ortaya konmuştur" dedi.