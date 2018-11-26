AK Parti’nin dinamik başkan adaylarına vatandaştan tam not

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin 2019 Yerel Seçimleri'nde Belediye Başkan adaylarını açıklamasının ardından SABAH, vatandaşlara adaylarla ilgili düşünce ve görüşlerini sordu. Vatandaşların, kentlerine hizmet edecek adaylara desteği tam...Yeniden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilen Fatma Şahin, nüfusu hızla artan kentte 250 bin kişinin yaşayacağı yeni bir kent inşa ediyor. Gaziantep'in kuzey bölgesinde inşaat çalışmalarına başlanılan ve TOKİ işbirliğiyle yapılan proje tamamlandığında 50 bin konutluk 250 bin insanın yaşadığı yeni bir şehir olacak. "Kuzey Şehir" adı verilen projede yatay mimarinin ön planda tutulduğunu belirten vatandaşlar, "Şahin'in yaptığı hizmetlerden çok memnunuz. Tekrar aday gösterilmesi bizi mutlu etti" dedi.4 dönemdir Melikgazi Belediye Başkanı olan ve çalışkanlığından dolayı halk tarafından 'Atom Karınca' lakabı takılan Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti'nin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösterildi. Kayseri'de 4 yerel seçimde en yüksek oyla seçilen belediye başkanı unvanını taşıyan Büyükkılıç'ın adaylığının açıklanması Kayseri'de sevinçle karşılandı. Kayserililerin 'Memduh Ağabey' diye hitap ettiği Büyükkılıç'ın aday gösterilmesinde vatandaşlardan gelen isteğin etkili olduğu belirtildi. Vatandaşlardan Leyla Pişkinleblebici (Tarih Öğretmeni) "Büyükkılıç, belediyecilik ve şehircilik açısından Kayseri'nin Atom Karıncası. Cumhurbaşkanımızın halkın sesine kulan vermesi çok güzel oldu" dedi. Ünal Karahançer (Berber) ise "Melikgazi'yi neredeyse yeni baştan inşa etti. En iyi özelliği de kibirli olmayışı ve sürekli halkın içinde olması" diye konuştu.Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Tahir Büyükakın gösterilirken, vatandaşlardan Recep Yıldırım (70), "Genç, dinamik biri olan Büyükakın'ın çok güzel hizmetler vereceğine inanıyorum" dedi. Emin Aydın (69) ise şunları söyledi: "Bugüne kadar çok güzel hizmetler aldık. Kocaeli'ni bilen bir insan olarak Büyükakın'ın da çok güzel hizmetler vereceğine inanıyorum" diye konuştu.Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisi Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Süleyman Kılınç'ın Adıyaman belediye başkan adayı olarak açıklanması kentte sevinçle karşılandı.Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilen Selahattin Gürkan, için vatandaşlardan Arif Soylu "Çalışkan, dürüst her yönüyle güveneceğimiz bir başkanımız olacak çok sevinçliyiz" dedi.Şanlıurfa'da daha önce AK Parti İl başkanlığı yapan Avukat Zeynel Abidin Beyazgül için Urfalı Sinan Dirlik "Yeni başkanımızdan güzel projeler bekliyoruz" diye konuştu.Bursa'da mevcut başkanın istifası üzerine göreve getirilen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile devam kararı alındı. AK Parti'den Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı gösterilen Alinur Aktaş, Bursalılar tarafından memnuniyetle karşılandı. Esnaf Ömer Faruk Akça (25) "Bursa için doğru bir tercih oldu. Özellikle trafik konusunda yaptığı çalışmalar sayesinde Bursa'nın en önemli sorunu olan trafikte gözle görülür bir rahatlama oldu. İnanıyorum ki Alinur Başkan bu sorunu tamamen ortadan kaldıracak" dedi. Kuaför Sibel Kalendar (35) ise "Çalışkan ve üreten bir başkan Alinur bey, güzel işler yapacağına inanıyorum" diye konuştu.Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Hayrettin Güngör oldu. Kahramanmaraş Tarih Kültür ve Turizm Platform Başkanı Ahmet Kolutek, "Kahramanmaraş'a daha yapılacak çok işler var. İnşallah Fatih Erkoç beyin bıraktığı yerden, aynı güzel hizmetlerin devam etmesini bekliyoruz"diye konuştu.SABAH