BİK Genel Müdürü Karaca’nın anne acısı

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İstanbul Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Yakup Karaca'nın annesi Emine Karaca (92), son yolculuğuna uğurlandı. Emine Karaca için, Sultangazi'deki Siteler Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Merhume Karaca'nın oğulları, BİK Genel Müdürü Yakup Karaca ve Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Karaca, törende taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma, Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, Albayrak Grubu üst düzey yöneticileri ile yönetim kurulu üyeleri, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Emine Karaca'nın naaşı, kılınan namazın ardından Zeytinburnu Kazlıçeşme'deki aile mezarlığında toprağa verildi.