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’ye 7 ilde 14 gözaltı

Giriş Tarihi: 26.11.2018
FETÖ’ye 7 ilde 14 gözaltı
Malatya merkezli Adıyaman, Şanlıurfa ve Van'ı da kapsayan FETÖ operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin ise yurtdışında olduğu tespit edildi.
Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile iltisaklı olduğu iddia edilen Karabük Vali Yardımcısı Abdulhalim C. gözaltına alındı.
Antalya'da FETÖ üyesi olmak suçundan aranan karı-koca F.Ü. ve S.Ü. Isparta'da örgütün gaybubet evinde yakalandı. Polis şüphelilerin kullandığı sahte kimlikleri de ele geçirdi.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde FETÖ üyesi olmaktan aranan M.Y. 'Terör Örgütleri"ne yönelik yapılan istihbarî çalışmalar sonucunda yakalanarak gözaltına aldı.
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FETÖ’ye 7 ilde 14 gözaltı
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