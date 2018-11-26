Kadına şiddete turuncu çizgi

AK Partili kadınlar, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü' kapsamında, farkındalık oluşturmak amacıyla onlarca etkinlik ve yürüyüşe imza attı:

İSTANBUL: Saraçhane Parkı'ndaki etkinlikte, kadına şiddetin önlenmesini temsilen bir leğenin içinde bulunan turuncu boyaya avuç içlerini batırarak beyaz renkli kartonu avuçları ile boyadılar.

AKSARAY: Kadınlar, turuncu çizgi farkındalığını artırmak için turuncu boyayla el bastılar.







SAMSUN: Yürüyüşe yaklaşık 200 kadın katıldı. Kadınlar ellerindeki döviz ve pankartlarla "kadına şiddete hayır" dedi.

BURSA: Kadınların şiddete karşı yürüyüşünde görev alan kadın polisler dikkat çekti.

İZMİR: '150 kadın 150 ritim' adlı etkinlik çerçevesinde kadınlar, davul çalarak şiddeti protesto etti. Etkinliğe katılan bir kadın da temsili olarak kefen giydi. 'Öldüren sevgi istemiyoruz' dövizleri dikkat çekti. Eskişehir, Yalova, Çanakkale ve Balıkesir, Bilecik ve Kütahya'da da binlerce kadın, kadına yönelik şiddete karşı dikkat çekmek için farklı etkinlikler düzenledi.



HER TÜRLÜ ŞİDDET İNSANLIK SUÇUDUR

Emine Erdoğan, Twitter'dan, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla paylaşımda bulundu. Paylaşımında "Şiddetin her türü insanlık suçudur" ifadesine yer veren Erdoğan, "Kadına Şiddete Hayır", "Turuncu çizgimiz" etiketlerini de kullandı. Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'nın resmi Twitter hesabından yayımlanan "Evdeki şiddet hapiste biter" içerikli videoyu da paylaştı.

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