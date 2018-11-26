Kentin çehresini değiştirdi

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ERZURUM: Erzurum'da AK Parti adayı olarak mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in ismi açıklandı. Siyasete Necmettin Erbakan'ın yanında başlayan Sekmen, iki dönem İstanbul Kartal'da başkanlık yaptı. İstanbul Milletvekili olarak parlamentoda da daha önce görev alan Sekmen 2014 Yerel Seçimlerinde Erzurum'a aday oldu ve seçimi kazanarak göreve başladı. Yeniliklerle şehrin çehresini değiştiren Sekmen, bölgede hayvancılık ve tarımın gelişimi için yüzlerce gölet yaptı. Türkiye'nin en büyük fuar merkezlerini şehre kazandıran Sekmen ayrıca Erzurumspor'u belediye bünyesine alarak 3 yılda 3 şampiyonluk yaşattı. Vatandaşlar, "Yeniden aday gösterilmesi sevindirici" dedi.