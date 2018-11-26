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’daki memurlar için fazla mesai ücreti çalışması

Giriş Tarihi: 26.11.2018
TSK’daki memurlar için fazla mesai ücreti çalışması
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) görevli tüm devlet memurlarına fazla çalışma ücreti ödenebilmesi veya bu kapsamda idari izin verilebilmesi için 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 232'nci maddesinin yeniden düzenlenmesine yönelik çalışma yürütüldüğünü bildirdi. Mevcut kanuna göre devlet memurlarına fazla çalışma ücreti ödenemediği ve fazla çalışma karşılığı idari izin verilemediğini kaydeden Akar, "Fazla çalışma ücretinin TSK'da görevli tüm devlet memurlarına ödenebilmesi veya bu kapsamda idari izin verilebilmesi maksadıyla 657 Sayılı Kanun'un 232'nci maddesinin yeniden düzenlenmesi çalışmaları yürütülüyor" dedi.
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TSK’daki memurlar için fazla mesai ücreti çalışması
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