31 Mart’ta bu köhne zihniyete ‘dur’ deyin

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün yapılan AK Parti grup toplantısında aralarında Ankara ve İzmir'in de olduğu 9'u büyükşehir 20 ilin daha belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan konuşmasında 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili önemli mesajlar verdi.Kim ne derse desin, belediyecilik AK Parti'nin işidir. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Ana muhalefet gibi sadece akşam başka, sabah başka yalanlarla değil. Varsa eserin konuş. Yok. Belediye hizmetlerinin mazereti, bürokrasisi, manisi olmaz. Belediye başkanının mesai saati olmaz. Sürekli halkın içinde olmayan, kapısı daima halka açık bulunmayan, telefonu çaldığında açılmayan bir belediye başkanının başarılı olması mümkün değildir.Ankara'da Çankaya, İstanbul'da Kadıköy, Şişli, Beşiktaş gibi yerlerdeki seçim sonuçlarına bakın, hiç birinin ülke gerçekleriyle ilişkisinin olmadığını görürsünüz. Türkiye yansa da şaha kalksa da bunların umurunda değildir. Halbuki buradaki seçmen profili aynı zamanda Türkiye pastasının kaymağını yiyen kesimlerden oluşuyor.AK Parti'nin ve diğer partilerin oylarını alabilecek aday bulma cinliğine kafa yoruyorlar. İşte bu günle birlikte 60 büyükşehir ve il belediye başkan adayımızı açıklamış oluyoruz. Şimdi buradan CHP yönetimine bir ödev veriyorum: İyi takip etsinler, alsınlar 60 kişilik listeyi önlerine, teker teker her birinin karşısına stratejilerine, taktiklerine, cinliklerine göre isimler koysunlar. Görelim bakalım 31 Mart gecesi milletimiz hizmete talip olanlara mı yoksa cinlik yapanlara mı itibar edecek?CHP'ye gönül veren seçmen kardeşlerime de diyorum ki; gelin 31 Mart'ta bu köhne zihniyete artık bir 'dur' deyin. Tercihlerinizi buna göre yapın. İstanbul'da sizlere AK Parti belediyeciliğinin nasıl hizmetler verdiğini biliyorsunuz, bizim nasıl hizmet verdiğimizi biliyorsunuz. Bütün bunlarla beraber ilçelerde nasıl başarı, nasıl destan yazdıklarını biliyorsunuz.Erdoğan, İzmir adayının Nihat Zeybekci olduğunu açıkladıktan sonra, "İnşallah bu dönem İzmir'i Nihat Bey ile birlikte alacağız" diye konuştu. Ankara'ya aday Mehmet Özhaseki de "Bismillah der yarın sabah namazından sonra çalışmaya başlarız" dedi. Başkan Erdoğan, 23'ü büyükşehir, 37 ilin belediye başkan adayının açıklandığını belirterek, kalan 21 il ve ilçe belediye başkan adaylarını da Güney Amerika seyahati dönüşünde açıklamayı sürdüreceğini bildirdi.