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Erdoğan ile G20’de görüşecek

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.11.2018
Erdoğan ile Trump G20’de görüşecek
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Arjantin'deki G20 Zirvesi'nde ikili bir görüşme gerçekleştireceğini söyledi. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından Trump'ın, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la zirve sırasında görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin soruya ise Bolton, "Hayır. Başkan'ın ikili görüşmeleri tamamen dolu durumda" yanıtını verdi. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders ise resmi programı dışında Trump ile Selman'ın bir araya gelme ihtimalinin olup olmadığına ilişkin, "bu ihtimali göz ardı edemeyecekleri" değerlendirmesini yaptı.
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Erdoğan ile Trump G20’de görüşecek
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