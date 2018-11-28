Hedef evrensel çocuklar

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Çocukların becerilerini ve ilgilerini keşfetmesini hedef alan 'Montessori' eğitim modelinin devlet okullarındaki temeli dün Üsküdar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde açılan Montessori Eğitim Atölyesi'yle atıldı. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Palet Montessori Okulları ve Abra Eğitim ve Gelişim işbirliğiyle 160 saatlik uygulamalı eğitim atölyesinin açılışına Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Palet Montessori Okulları Kurucu Müdürü Bilal Erdoğan, İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcı Menderes Kaya ve Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın katıldı. Erdoğan, "Montessori eğitimiyle çocuklarımızın hem evrensel bakış açısını yakalamasını, kültürel ve yeniliğe açık bireyler olarak yetişmesini öngörüyoruz. Hem de bu eğitimle bizim kültürümüzü derinlemesine içselleştiren bireyler olarak yetişmesine gayret gösteriyoruz" dedi.